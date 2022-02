Robert Pattinson y Zoë Kravitz son los protagonistas de 'The Batman'. En la película, que se estrena el 4 de marzo en España, Pattinson dará vida a el clásico superhéroe de DC mientras que Kravitz interpretará a Selina Kyle, popularmente conocida como Catwoman.

El filme se presentó durante una exclusiva premiere en París en la gran cantidad de celebrities internacionales se dieron cita. Una de ellas fue el futbolista Neymar, que ha mostrado en varias ocasiones que es un gran fan de Batman.

El encuentro de Robert Pattinson y Zoë Kravitz con Neymar

En el vídeo que acompaña a la noticia puede verse cómo Neymar disfrutó en el evento poniéndose a los mandos del Batmóvil, el famoso coche del superhéroe.

Por otro lado, el futbolista se encontró con Robert Pattinson y Zoë Kravitz. Los dos actores, que acapararon la atención de los medios como protagonistas de la película, hicieron hueco para saludar al futbolista y conversar un rato con él. En las imágenes puede verse cómo Neymar comparte, incluso, algunas risas con ellos.

Los look de Zoë Kravitz en la premiere y el photocall de 'The Batman'

Más allá de ser conocida por su extensa carrera como actriz, Zoë Kravitz también suele captar la atención de los especialistas en moda por sus estilismos. En el evento que aparece en el vídeo principal, la premiere de 'The Batman', la joven optó por un look minimalista. Se trata de un vestido de la firma The Row perteneciente a su colección prefall 2022 que destaca por sus cortes rectos y sencillos y su pequeña capa sobre los hombros.

Sin embargo, el estilismo que se ha viralizado como la pólvora es el trench de Saint Laurent que Zoë Kravitz llevó en la mañana posterior a la premiere en el photocall de la película. La prenda pertenece a la colección de primavera de la casa de moda francesa y es obra del director creativo Anthony Vaccarello.

La imagen que Zoë Kravitz ha publicado en Instagram ataviada con este abrigo ha superado los 700.000 likes en menos de 16 horas. Rematan el conjunto unas medias de rejilla y unos stiletos de charol.