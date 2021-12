El equipo de Aruser@s ha alucinado con las últimas declaraciones de Carmen Lomana en el programa de Bertín Osborne donde asegura que le gusta que le digan "palabras hot" en la intimidad: "Que me ponga", explica a Vicky Martín Berrocal cuando habla con ella de cómo le gusta que sean los hombres.

"Queremos saber qué son para ella las palabras hot", bromea Angie Cárdenas.

Además, desvela sus ganas de ir a la boda de Isa Pantoja, ya que cuando quiso ir a la de Kiko finalmente no se llevó a cabo: "Chabelita, no me falles".