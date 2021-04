Carmen Lomana ha vuelto a cargar duramente contra Rocío Carrasco y ha llegado a justificar la agresión que le propinó su propia hija Rocío Flores.

"No habla claramente. ¿Por qué yo he dejado a mis hijos durante 10 años sin interesarme verlos? No me cuentes el cuento de que la niña te agredió", señalaba la empresaria.

"También sus motivos tendría, porque una adolescente con 15 años es muy difícil que tenga esa actitud", ha dicho Lomana.