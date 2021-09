Blanca Romero representa a muchos padres. Ha hecho una queja a través de su cuenta de Instagram sobre la dificultad que suponen estas clases online que han impuesto a los niños tras finalizar la jornada de clase.

"El confinamiento ya terminó, ¿por qué tiene que venir a casa y ponerse con el ordenador? Los padres no sabemos hacer eso, si los niños no son capaces de entrar en una plataforma, ni de colocar todo ese rollo de contraseñas, hasta que no tengan la edad y lo sepan hacer ellos, no se puede mandar", explica.

Los colaboradores de Aruser@s bromean con el vídeo: "Eso es que ha estado horas antes de entrar a la plataforma".