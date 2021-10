Después de que nos pusiese la miel en los labios por este posible reencuentro de El Canto del Loco, Dani Martín estrena su nuevo tema 'No, no vuelve', es un claro homenaje a la "banda de su vida", como él mismo dijo antes de estrenarlo.

En la promoción, una taxista le preguntaba a Dani Martín si volvía El Canto del Loco y el vídeo se acababa sin escuchar la respuesta del cantante. Este vídeo creó mucha expectación. Hay fans que ahora están protestando al confirmar Dani Martín que no, que así querían promocionar su nuevo tema 'No, no vuelve' y su nuevo disco con diez canciones regrabadas de El Canto del Loco.

"Deben entender que las estrategias de marketing son así, que deben generar un poco de inquietud", asegura Alfonso Arús.

Además, Aruser@s repasa en este vídeo las declaraciones que dijo en su entrevista con Ibai Llanos.

