'El mundo fuera' es el título de la nueva canción de Alejando Sanz, una pieza improvisada y creada desde el encierro al que se encuentra sometido el artista por la crisis del coronavirus.

Según explica el cantante, 'El mundo fuera' nació en los momentos posteriores al "concierto para todos" que Alejandro Sanz ofreció la pasada semana a través de YouTube y que han visto ya casi 5.000.000 de personas en todo el mundo, y como una manera de tratar de dar ánimos ante una situación de tanto miedo e incertidumbre.

"Una canción creada desde el encierro, en casa, una improvisación viajando en nota de voz hasta mi pianista, unas instrucciones de armonía y un sentimiento común; una canción creada de una manera muy orgánica, con el corazón pelado con un fin único: estoy aquí con vosotros y el mundo fuera", señala el propio Alejandro Sanz.

La improvisación ha alcanzado el medio millón de reproducciones en YouTube y ha sido lanzada por el artista a través de diferentes plataformas digitales.

"Puede que parezca una noche más, pero yo sé que así esparzo amor, y mañana cuando salga el sol nos querremos aún más, y al fin te podré abrazar como lo hacíamos antes", comienza la letra

"Yo me siento solo por sólo un instante, pero sé que cuando pase todo esto, tú y yo volveremos a ser como éramos antes. Y cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me llevarán fuera de este caso, me acercarán hasta donde tú estés y te abrazaré como nunca te abracé", continúa.

Una canción que "ha salido de un corazón exprimido" y que ahora "es de todos", tal y como ha asegurado Alejandro Sanz en sus redes sociales.