Ainhoa Arteta ha sorprendido a sus seguidores yendo en silla de ruedas por el aeropuerto, acompañada de personal de apoyo. La realidad es que una secuela del coronavirus la ha obligado a trasladarse así.

"Lo que me pasa es una consecuencia de la Covid, que me ha salido ahora y hace dos que lo pasé. Es un edema, se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos y el peligro está en que no debo andar mucho, tengo que reposar", ha explicado en un vídeo.

"Salgo a cantar tiesa, pero voy con muletas y silla de ruedas por evitar paseos por el aeropuerto", ha señalado la soprano, que también ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: "No es nada grave, pero no es nada agradable".

Arteta asegura que "este bicho te da muchas sorpresas": "Cuando piensas que ha pasado te ocurre como a mí, que el otro día me quedé sin poder andar. Espero que no haya venido para quedarse y que podamos quitar la inflamación". "Que no cunda el pánico", ha zanjado.