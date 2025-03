La política de Patricia Benítez con los ex: "Defiendo la buena relación con el padre de tus hijos, los otros no aportan nada"

Es el 70 cumpleaños de Bruce Willis y, para celebrarlo, su hija mayor ha compartido este vídeo suyo bailando con Demi Moore, quien fue su pareja durante 13 años. Aunque ahora ya leven dos décadas separados, ambos se llevan estupendamente y ella ha estado a su lado durante todo este tiempo, acompañándole antes y después de su diagnóstico de demencia frontotemporal.

"Es preciosa esta pareja", destaca en Aruser@s Angie Cárdenas tras ver estas conmovedoras imágenes. "¿Ves? Y tú, (Patricia) Benítez, decías que no, que era imposible con una ex", le recuerda Alfonso Arús a su tertuliana.

"Yo con el padre de mis hijos también puedo hacer esto. Yo me llevo muy bien", aclara ella. "Lo que pasa es que hay otros ex con los que no comparto nada y no me interesan", añade. La colaboradora defiende que siempre "hay que llevarse bien con el padre de tus hijos". "El resto de relaciones con tus ex no aporta nada", insiste.