En este vídeo de Aruser@s somos testigos del momento en el que un policía encuentra a un niño de cuatro años perdido junto a su perro en un bosque de Nueva Jersey. El agente toma al pequeño en brazos e intenta consolarle, pero él no deja de repetir que ha perdido un zapato, algo que le preocupa mucho.

El niño estuvo desaparecido durante horas y estaba llorando desesperado, pero, tal y como apunta Alfonso Arús, su primera reacción al ver a un adulto es intentar que no le cayera la bronca por tener una zapatilla menos.

Tanto el niño como el perro se encuentran en perfectas condiciones y todo ha quedado en un susto. "Si no es porque casualmente pasa el poli, en este bosque... difícil", apunta el presentador del programa. Tatiana Arús destaca la actitud del can, que no se ha separado de su dueño ni un segundo.