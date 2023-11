Este vídeo de TikTok de @santiylaurita, emitido también en Aruser@s, demuestra algo que ya se sabía, pero que aún nadie había logrado comprobar de manera empírica y menos aún registrar este momento como prueba. Sí, mujeres del mundo, por fin hemos demostrado que nuestras parejas pasan de nosotras cuando se vienen a comprar ropa y que sus opiniones son completamente aleatorias.

La chica que ha logrado tal proeza se ha probado cuatro veces los mismos pantalones y en cada una de las ocasiones, su marido ha tenido un veredicto diferente para los jeans. Los primeros, le gustaron; los segundos, son para él "más claritos"; los terceros "están como babosos", y los cuartos son "más anchos". "Estoy entre estos y los primeros".

"Él estaba con el móvil. Me temo que estaba viendo el fútbol", comenta Hans Arús. Tatiana Arús no da crédito. "Puede colar en dos ocasiones, pero cuatro... tiene que estar pasando de ti totalmente", se indigna la colaboradora. "Al menos, justifica su decisión. No podemos hablar en positivo de este hombre, pero se lo trabaja", apunta Alfonso Arús.