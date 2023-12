En un concierto de Taylor Swiften Brasil, un ladrón le roba el móvil a una fan de la cantante estadounidense. La chica, muy triste por haber perdido su teléfono, le pide al caco que, al menos, le envíe las fotos del show, pues es lo que más pena le da perder. "Aquí vemos cómo le ha mandado más de 100 fotos", cuenta Hans Arús en Aruser@s.

Esta historia, narrada por @loreseverino en Twitter, no ha tardado en convertirse en viral. "Es un ladrón, pero al menos es majo", opina el colaborador. Sin embargo, Angie Cárdenas no está tan de acuerdo con él. "Pero, ¡tendrá pelotas! ¿Cómo que un ladrón majo? Me parece de tener una poca vergüenza... impresionante", se indigna la tertuliana.

"Es como si a ti te llegase un WhatsApp y te dijesen 'mira, he hecho una compra en Zalando utilizando tu tarjeta y me he comprado dos faldas'", bromea Hans con su madre. "Hasta te puede pedir opinión y preguntarte con cuál te quedarías tú", añade el presentador.