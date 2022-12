A cualquiera podría pasarle, pero lo singular de este vídeo no es la colisión en sí. Las cámaras de seguridad graban el momento en el que un coche sale de un garaje y choca con otros vehículos estacionados en la calle. Lo que no nos esperamos es que un perro sea quien está conduciendo, tal y como podemos comprobar en este vídeo de Aruser@s.

"¡Es un perro!", exclaman los colaboradores del programa. "No se sacó el carné a la primera, le faltan prácticas", bromea María Moya. "Pero ahora en serio, esta mujer sin la grabación estaría perdida, porque nadie le iba a creer", apunta Tatiana Arús. "¡No he sido yo, ha sido el perro!".

Por su parte, Alba Gutiérrez reclama más información acerca de esta noticia. "Falta contexto en esta historia, porque vemos aparecer el coche con la puerta abierta. ¿Qué ha pasado aquí?", se pregunta la tertuliana.