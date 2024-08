Quizá es que no somos lo suficientemente modernos o, simplemente, no sabemos entenderlo, pero este peinado medusa que, según Alfonso Arús, está arrasando en todo el mundo, nos tiene completamente anonadados.

Pero no somos los únicos sorprendidos con que triunfe este corte de pelo tan extraño que podemos ver en el vídeo que acompaña a este texto. Angie Cárdenas tampoco se lo puede creer. "No he visto cosa más fea que esta", asegura con cara de disgusto.

"Hay gente que se lo hace incluso en dos colores. Por ejemplo: lo de arriba, moreno y lo de abajo, rubio", añade Alba Sánchez para rematar. Tatiana Arús no quiere ni pensar lo que puede ocurrir con las personas que tengan este corte el día que haya humedad.

