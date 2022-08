"No es que vaya en tu ADN, es que, como duermes poco, pues eso hace que seas una persona huraña, antisocial, esquiva..." comenta Alfonso Arús refiriéndose al estudio que asegura que dormir poco provoca conductas antisociales o egoístas.

Patricia Benítez, completamente de acuerdo, lo confirma con su propia experiencia: "Yo a veces duermo poco y me dicen 'si es que eres una rancia'. No, es que he dormido poco. Es como el hambre".

Pero al parecer, Patricia está durmiendo muy bien últimamente, o al menos eso es lo que asegura el presentador de Aruser@s, que afirma que este año Patricia ha vuelto "radiante" y eso es algo que sigue sin cuadrarle. "Duermo ocho horas, sola, con mi perro. El verano ha sido positivo, pero duermo sola".