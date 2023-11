"Todo el mundo conoce el 'ghosting', que es cortar una relación sin ningún tipo de explicación y dejar de hablar con esa persona... y ahora tenemos el 'curving'", anuncia Hans Arús en Aruser@s después de que este término se haya convertido en uno de los más buscados de Google en las últimas horas.

Pero, ¿qué es el 'curving'? Bien, vayamos a la definición técnica. Ya verás como te suena familiar aunque nunca lo hayas llamado de esta manera. "Tú no dejas de contestar a la persona, pero cambias la manera de hacerlo. Respondes con monosílabos y de una manera fría, estás horas sin contestar y luego dices que estabas ocupado, e incluso no muestras ningún tipo de interés por los planes que te propone y tú no le propones planes a esa persona", detalla el colaborador del programa.

Alfonso Arús estalla. "¡Es la antesala de la ruptura!", se queja el presentador. Pero, ¿qué preferirían los colaboradores, 'ghosting' o 'curving'? Alfonso lo tiene claro, prefiere que corte de raíz a estar "enganchado" a la lenta agonía del 'curving'. Sin embargo, Tatiana Arús opina la contrario. Patricia Benítez lo resume, tal y como lo hace Arús, como "estar agonizando". "De la otra manera es un 'chim pún' y ya está. Dos semanas y hasta luego".

Rocío Cano opina que al menos, en el 'curving' te la vas viendo venir y te da la oportunidad de ser tú quien deja y no ser el dejado, algo muy importante a su parecer.