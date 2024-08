Una pareja se encuentra jugando al 'Uno' con sus amigos y el chico aprovecha su turno para pedir matrimonio a su novia. El joven tira una carta al centro en la que pone si quiere ser su esposa y saca el anillo para sorpresa de todos. La mujer acepta la petición y besa a su pareja.

"Me parece bonito pero a mí me gustaría escuchárselo", opinaba Cris Dalmau desde el plató de Aruser@s tras ver el vídeo, mientras que María Moya comentaba que no parece que la chica se haya emocionado mucho con la forma en la que su novio lo ha hecho.

