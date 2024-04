"Tengo la solución perfecta para que Cris Dalmau reciba la propuesta de matrimonio", anuncia Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso al vídeo viral que promete poner fin a la larga espera de la colaboradora. En él somos testigos de una fiesta de revelación del sexo del bebé en el que el padre de la (spoiler) niña, aprovecha la ocasión para arrodillarse y pedir la mano a su novia.

El presentador lo ve claro. "Lo tienes facilísimo: otro bombo", insiste una y otra vez ante la cara de disgusto de la tertuliana, a la que un segundo hijo en estos momentos no le viene del todo bien, por mucho que lo pida el pequeño Lucas.

Patricia Benítez tampoco está demasiado a favor de esta nueva idea del jefe. "Un apunte: aprovechar una fiesta para pedir matrimonio es de cutres", sentencia. "Una fiesta de revelación de sexo, un cumpleaños... no... a mí para mi cumpleaños, no me pidas matrimonio", dice ya algo enfadada.