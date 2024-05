La creadora de contenido, @verovanedp, ha subido un vídeo explicando una de las propuestas de trabajo más extrañas que le han hecho siendo niñera en Estados Unidos. "Me llegó una solicitud de una familia que me iba a pagar 35 dólares la hora, cuando yo en ese momento ganaba 18", comenta la joven, que añade "me ofrecieron membresía en un gimnasio, pagarme la gasolina y un seguro médico".

La chica al ver estas condiciones tan positivas, preguntó a los padres la edad del niño y cuáles serían sus tareas. "Tienes que ir al gimnasio con él", le respondieron, además le comentaron que "tiene 23 años, solo que es muy tímido, nunca ha tenido novia y eso nos preocupa". Los progenitores del joven pensaban que si ella trabajaba con él se pudiera abrir más. La chica tras escuchar esto decidió rechazar el trabajo.

"Es un trabajo no muy duro, pero también ilógico", comenta Alfonso Arús, mientras que Hans Arús no entiende lo de acompañar a alguien de 23 años al gimnasio. "Una vez acompañas al niño al gimnasio ¿También tienes que ejercitarte?", se pregunta el presentador reconociendo que sería la parte negativa del trabajo para él. Angie Cárdenas le responde que tendría que ejercitarse, ya que, tiene que motivar al joven.