"Estamos en una atracción que es una mierda como una catedral", comienza diciendo la tiktoker, @soyclaudiasierra. La joven ha ido al Parque Warner y ha decidido subirse en una atracción que te va llevando por diferentes decorados. "Esto no lo hacía yo ni en plástica", comenta al ver una reproducción de Santa Mónica. La creadora de contenido no puede parar de reír y declara: "Esta atracción es la que más me ha gustado, porque me he reído". Claudia recrimina entre risas a su acompañante que la ha escogido él, y le avisa que no va a volver a elegir en todo el día. El vídeo acaba con los platos fuertes, Hollywood y Beverly Hills. "Yo nunca he estado allí, pero espero que no sea así", declara.

"Es obvio que los decorados no le han gustado mucho", opina Alfonso Arús tras ver el vídeo. Hans le dice que para él cuenta, debido a su opinión sobre las réplicas de sitios, que es como si hubiesen estado en Hollywood y en Beverly Hills. "Solamente por las carcajadas que se ha pegado, ya le ha valido la pena", opina Angie Cárdenas.

El presentador del programa pregunta ahora a los que defendieron las recreaciones de ciudades en Las Vegas qué opinan tras ver esto. "No tiene nada que ver, allí te da la sensación de que estás en ese lugar", declara Angie, que prosigue diciéndole que entre los gondoleros y demás te da la sensación de estar en Italia. "Un gondolero con una tragaperras", le responde irónico Alfonso Arús.