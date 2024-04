La comunicación entre padres e hijos es muy importante, como demuestra este vídeo. Los progenitores de este niño le pusieron los dibujos equivocados. Este joven se harta de ver algo que no le gusta, va a la cocina y aparece en el salón con una sartén para romper a golpes la televisión.

"Este es el problema de que los niños ahora puedan escoger los dibujos a la carta, en mi época 'Pokémon' era a las once de la mañana y si te dormías ya no lo veías hasta el día siguiente", explica Hans Arús. Marc Redondo piensa que si hubiese sido con una pantalla pequeña no hubiese pasado nada, pero es que esta era la buena. "Imagínate cuando sea mayor y este viendo el fútbol", comenta Angie Cárdenas.

"¿A quién le habrá copiado?", pregunta Alba Sánchez diciendo que eso lo ha visto en casa. A Rocío Cano le impresiona la persona que lo está grabando y no está haciendo nada por evitar que le destruyan el televisor.