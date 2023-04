Aplaudiendo con energía y gritando frases motivadoras. Así es como reacciona este pequeño cuando su amigo y compañero consigue responder correctamente a las preguntas de su profesora en clase. El vídeo, que no ha tardado en hacerse viral, también ha llamado la atención de los aruser@s.

"¡That's my boy! (¡este es mi chico!)", exclama el niño mientras aplaude al otro alumno cuando muestra cuál es el número 5 y el número 1 correctamente. La maestra no puede evitar reír ante la reacción del animador particular del alumno y decide enfocarle para que veamos sus gestos.

"A los más pequeños, felicitarles por una labor bien hecha es la mejor manera de que adquieran ese aprendizaje", reflexiona Rocío Cano en el programa. Un método al que más de un profesor o jefe debería prestar atención...