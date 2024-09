Nicole Kidman ha sido una de las protagonistas del Festival de Venecia 2024. La actriz australiana ha sido la ganadora de la Copa Volpi a la mejor actriz por 'Babygirl', un thriller erótico donde interpreta a la mujer del personaje de Antonio Banderas. Sin embargo, la oscarizada actriz no pudo recoger el premio ya que nada más llegar a la ciudad se enteró del fallecimiento de su madre, lo que hizo que volviera de inmediato a su país.

"Hoy he llegado a Venecia y poco después me he enterado de que mi preciosa y valiente madre acaba de fallecer. Estoy en shock y tengo que regresar con mi familia, pero este premio es para ella. Fue quien me guió y me hizo", ha escrito Nicole Kidman en una emotiva carta leída por Halina Reijn, directora de Babygirl y encargada de recoger el premio de Kidman.

Por otro lado, Pedro Almodóvar sigue haciendo historia al ganar un León de Oro en Venecia con 'La habitación de al lado', su primera película en inglés. Durante la recogida del premio, Almodóvar ha aprovechado su discurso para reivindicar el "derecho fundamental" a una muerte digna: "La película habla no solo de la solidaridad sin límites, sino también de la decisión de un personaje de terminar con su vida cuando esta solo le ofrece un dolor sin solución".