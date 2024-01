Si como Tatiana y Hans Arús, eres de los que son incapaces de entender el funcionamiento del Google Maps y cuando crees que estás avanzando hacia un sitio en realidad te estás alejando, esta chica murciana (@pasionxcomer en TikTok) te ofrece la solución definitiva.

Se trata de activar una opción, bastante desconocida para la gran mayoría, que se llama "ver mapa en tiempo real" o "Live View" en la misma app, sin necesidad de ninguna descarga adicional, como vemos en este vídeo emitido en Aruser@s. Esta tecnología funciona con realidad aumentada y, captando las imágenes con la cámara de tu móvil, te indica mediante flechas en la misma calle y según vas andando si vas o no en la dirección correcta.

"Esto es increíble, espectacular. Yo me he quedado muerta y gracias a esto he podido llegar a donde yo iba, porque es que, os lo juro, que yo no entiendo las indicaciones de los mapas", reconoce la joven. "No es que sea esta chica, es que en el momento en el que activas Google Maps, la flecha empieza a dar vueltas y ves que vas al revés", comenta la colaboradora en plató para narrar después una divertida anécdota que le ocurrió con su hermano.