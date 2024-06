Una chica muestra en redes sociales cómo va a ir a la boda de su exmarido y reconoce que todavía está enamorada. "Mi exmarido me ha invitado a su boda y he aceptado ir por él, porque todavía sigo enamorada", cuenta la mujer en el vídeo, que confiesa que "vamos a brillar porque nos lo merecemos y porque si me ha invitado es porque quiere que vaya". "He decidido ir con este vestido que me parece increíble, además voy a poder ir bien tapada a la ceremonia para luego brillar mucho y bien", expone mientras muestra el vestido.

"Obviamente no voy a hacer nada que se oponga a este matrimonio pero dónde él quiera que vaya yo iré", confiesa la chica. "El único problema es que lo hace público y ahora mismo todo el mundo sabe que todavía siente algo por su ex", comenta el presentador. Angie Cárdenas opina que esto es tóxico porque al final el hombre está enamorado de la otra chica y opina que es mejor que este sufrimiento se lo ahorre.

"Le ha quitado el chismorreo a los de la mesa", piensa Alba Gutiérrez, que desarrolla que como ya muestra su look ya no va a sorprender a los asistentes. Rocío Cano expone que ella nunca iría a la boda de su ex a no ser de que tuvieran hijos en común y una relación correcta.