Esta boda, o mejor dicho, no boda, se ha convertido en viral por la decisión de la mujer de no casarse justo cuando se encontraba en el altar. El motivo que ella da al oficiante, frente a su pareja (o expareja, no lo sabemos) es que él le ha mentido. "Me dijo que su papá estaba superfeliz, que la boda la había pagado su papá... él se deja mandar por el papá", dice ella con tristeza. El chico casi no puede creerse lo que oye y su cara refleja todo el dolor del mundo.

"Así no me caso. Si lo sé, no vengo", termina diciendo mientras alarga el brazo para que el novio le quite el anillo del dedo. Un gesto descorazonador que deja helado a todos los aruser@s. "Cada vez más, hay muchas bodas que fallan en el último momento", comenta Hans Arús.

A Angie Cárdenas le da "lástima" la situación, sobre todo, en lo que respecta a la chica. "Que se haya dado cuenta en ese momento de que todo es una gran mentira...". La colaboradora cree que todo hubiera sido diferente si hubiera sabido la verdad desde el principio, pero Alfonso Arús opina que se trata de una mentira piadosa.