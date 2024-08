Una reportera de 'Madrileños por el Mundo' entrevistó a una mujer de Puerto Vallarta, en México, y esta alucinó al comprobar que la periodista hablaba en español. "¿De dónde eres? ¿Hablas español?Pensé que hablabais como los canadienses, en inglés, o algo diferente. No pensé que hablarais bien el español", le dice expresando su sorpresa.

"Si somos de España, ¿cómo vamos a hablar el español? No tendría ningún sentido", ironizaba Alfonso Arús. "A mí me hace gracia que cuando viajas a México te preguntan '¿español de España?'", comentaba Angie Cárdenas. Rocío Cano apuntaba un posible motivo por el que esta señora se podría haber confundido. "La lengua oficial es el castellano, quizá por ahí puede pensar que no es lo mismo", reflexionaba.

