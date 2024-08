Angie Cárdenas no puede evitar reír a carcajadas cuando en pantalla aparece el retrato de Gina Rinehart, la mujer más rica de Australia, pintado por Vincent Namatjira, y quizá sea esa la reacción que ha intentado impedir la señora al solicitar que retiren este cuadro de la Galería Nacional de Australia.

Y es que el estilo del artista, por lo que sea, no acaba de ser del gusto de todos. A Alfonso Arús, desde luego, no le extraña que quiera que esta pintura desaparezca de la faz de la tierra. "A ver, yo no dibujo nada bien, pero creo que si me esfuerzo un poco...", se ofrece Tatiana Arús para ser la próxima artista que retrate a Gina.

Los colaboradores coinciden en señalar que el mayor problema es el 'aire de bruja' que da. "En su defensa diré que Picasso también fue muy criticado en su época", comenta Alba Gutiérrez, a favor del artista.

