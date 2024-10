Una mujer contrata un catering para 50 personaspor su cumpleaños y finalmente solo acuden 42 personas. En la fiesta, cuando toda la comida se termina, la cumpleañera le avisa a la encargada de que solo le va a pagar la mitad de lo acordado. "Catering para 50 personas, hay unos 40, ya repitieron, terminaron la comida y la señora dice que no va a pagar", expone la trabajadora.

La responsable del catering se acerca a la mujer para decirle que el servicio está terminado y que tiene que pagarle después de varias negativas. "Yo ya hable con la policía y me dijo que no estoy obligada a pagar porque no se cumplió todo el servicio comercial", le argumenta la señora, que le dice: "Te voy a pagar la mitad, pero no te voy a pagar el servicio completo porque no me parece justo". La mujer sigue excusándose en que no ha habido 50 personas en su cumpleaños a pesar de que si que han comido porque han repetido.

"Si han comido lo de 50 que pague todo", opina Angie Cárdenas, mientras que Tatiana Arús no da crédito con la "jeta" que tiene esa señora de decirle que le va a pagar la mitad. "Pero, ¿por qué va a pagar la mitad? ¿Por qué le parece poca comida?", pregunta Alfonso Arús que no lo comprende, a lo que Alba Gutiérrez le responde que lo que quiere la mujer es engañar a la trabajadora. Por su parte, Marc Redondo no entiende que pinta la policía en esta historia para decir si tiene que pagar o no.