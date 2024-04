Uno que le aporte dinero, otro que le dé amor y un último que la satisfaga sexualmente. Esto necesita que le aporten sus tres cónyuges para cerciorarse de que va a conseguir todas. "Una persona es incapaz de dártelo todo al cien por cien" comenta Hans Arús que dice la protagonista en el vídeo. Sin este número de esposos solo podría alcanzar un noventa por ciento de felicidad explica la mujer.

Patricia Benítez está completamente de acuerdo. "¿Cuántos guapos, buenas personas, jóvenes y ricos existen? Poquísimos", explica la colaboradora. "Este sería el buena persona", dice Alfonso Arús refiriéndose a Óscar Broc, que ponía una mueca mientras hablaba Patricia.

Tatiana Arús presenta un dilema si te quieres ir de vacaciones. " ¿Qué le dices al pudiente? Oye págame el viaje que me voy con el que me da sexo", se pregunta. En plató tienen claro que el marido que aporta dinero paga y no va. La duda es amor o sexo. "El lunes y martes vienes tú, y jueves, viernes el otro", zanja Tatiana.