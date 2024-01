El debate está servido en las redes sociales, pero este chico extremeño (@helioroque_) lo tiene muy claro. Su Extremadura es la mejor comunidad autónoma de España, al menos, para él, y estos son los motivos que esgrime para demostrar su teoría. Para ello, se ha currado un PowerPoint muy esclarecedor que él mismo ha subido a TikTok y que hoy emite Aruser@s.

"Sin Extremadura, nuestra vida sería una mierda", comienza. "Voy a empezar por la energía. Si no llega a ser por nosotros, estaríais con una vela y dando pedaladas a un triciclo, porque de toda la energía que hacemos, el 81% os la damos", explica con datos. El jamón, las migas, los churros (los auténticos, no las porras que se hacen en Madrid), el queso de cabra y el aceite (para él, mejor que el de Jaén) son las delicias que ya todos conocemos, pero no menos importantes para probar la importancia de Extremadura en el mundo.

Pero ojo, porque el tono cómico del vídeo nos lleva directamente a la denuncia que todos los extremeños llevan años, sino décadas, haciendo. "El tren", expone como motivo para ser la mejor comunidad. "Diréis '¿qué tiene que ver esto con nosotros?' El abandono a la que está sometida Extremadura os da un montón de dinero para hacer vuestras infraestructuras en muchos sitios".

En Aruser@s están bastante de acuerdo con los puntos de esta presentación y se rinden a la evidencia, aunque no dudan en defender también lo suyo.