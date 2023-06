"Sebastián Girona, psicólogo especializado en vínculos, explica en un artículo de ABC que hay cosas detrás del concepto de 'amor para toda la vida', que no está tan claro", comenta Alfonso Arús a sus colaboradores, que ya están dispuestos para de debatir al respecto de si de verdad existe eso que, a priori, todos buscamos.

Casi todos responden con un rotundo 'sí', aunque Tatiana Arús matiza que es "complicado de encontrar". Sin embargo, a la hora de justificar su respuesta, no lo tienen tan claro. "No estoy de acuerdo en que haya solo uno", afirma Alba Sánchez. "Yo tengo un gran amor de mi vida, no quiero seguir con esa persona, pero creo que las parejas que tenga después pueden ser 'el hombre de mi vida' igualmente", reflexiona.

El presentador de Aruser@s estalla ante los 'sí, pero no' de las tertulianas. "No podéis decir que sí y argumentar que no", se queja. Pero a ellas les da igual. Alba Gutiérrez sigue puntualizando y dándole la vuelta al sentido de su respuesta con su explicación. "Es más fácil que un amor de tu vida lo idealices más en la juventud, porque no haya durado en el tiempo, que a lo mejor una pareja con la que has estado muchos años, que con el desgaste no se te queda ese regustillo idealizado".

Los espectadores lo tienen mucho más claro y la mayoría responde que sí. Patricia Benítez lee sus respuestas cuando comienza a sonar 'El amor de mi vida' de Camilo Sesto y Alfonso Arús se viene arriba. Como ya es habitual, todo el plató acaba bailando, aunque esta vez a un tempo más lento del que nos tienen acostumbrados.