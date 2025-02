Melody se 'cuela' en Aruse@s e interrumpe a Alfonso Arús cantando 'Esa Diva': "¡Un momento!"

Si aún no ha escuchado 'Esa Diva' o no sabe quién es Melody, solo hace falta abrir Spotify, echar un vistazo a las redes o encender la televisión para conocer a la flamante ganadora del Benidorm Fest, cuya presencia en la gala de los Premios Goya no ha pasado desapercibida.

En Aruser@s, el tema del momento ha generado debate. Los colaboradores han comentado cómo los memes, el conflicto entre Melody y Jedet y su performance han resultado ser "una maravillosa promoción".

Tan omnipresente es es su canción en este momento que se ha colado en plató mientras el presentador, Alfonso Arús, hablaba, provocando una divertida reacción: "¡Un momento, Melody!".