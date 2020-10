Juan Muñoz, de 'Cruz y Raya', ha publicado en Twitter un vídeo, que puedes ver sobre estas líneas, en el que se queja de las nuevas restricciones aprobadas por el Gobierno. Unas medidas que han enfadado, y mucho, al cómico que ha asegurado que prefiere moriste de "Covid que de asco".

El clip lo ha compartido en sus redes sociales tras el decreto del nuevo estado de alarma y el toque de queda. Un mensaje que se ha hecho viral y que ha tenido respuesta por parte de los internautas. ¿La más aplaudida? La del médico de familia Javier Padilla. "8 meses después hay quien no se ha enterado que nos da igual de qué prefieran morirse ellos, que esto va de que no contagien a quienes prefieran no morirse de eso. Y mientras tanto, de exigir políticas que redistribuyan renta, no que protejan la actividad", ha comentado.

Otro momento relacionado

Otro que se enfadó fue Bertín Osborne pero no con el Gobierno sino con un 'youtuber' que afirmó en su canal que su hijo Kike estaba hospitalizado "con dificultades" por coronavirus. "¡Pedazo de cabrón, estás estafando a todo el mundo! Prepárate porque a por ti sí que voy a ir", amenazaba el cantante.