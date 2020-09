El cantante y presentador Bertín Osborne ha estallado contra un 'youtuber' después de que publicara en su canal información falsa sobre el estado de salud de su hijo Kike y sobre la relación con su mujer Fabiola Martínez.

A través de un vídeo que ha publicado en Instagram, Osborne ha mostrado su enfado y ha cargado duramente contra el canal de YouTube 'El Nadista' que afirmaba que su hijo estaba ingresado "con dificultades" en un hospital a causa del coronavirus y se dirigía a Fabiola como su exmujer.

"Eres un sinvergüenza y un mentiroso. No has dicho ni una sola verdad en todo lo que has dicho. Primero, mi hijo no ha estado nunca ingresado en un hospital. Fue a hacerse la prueba con hacen cientos de miles de españoles y cuando dio positivo, se encerró en casa con toda mi familia", explica el presentador.

Además, ha querido defender su relación y mostrarse tajante al hablar de su esposa. "Pero vamos a ver, mamarracho, Fabiola es mi compañera de vida y es mi mujer. Y tú, mamarracho de mierda, te permites el lujo de dar informaciones que son mentira sobre mí y mi familia y pides a la gente que le den 'like' para apoyar a Bertín. ¡Pero so pedazo de cabrón, estás estafando a todo el mundo! Y, te digo una cosa, prepárate porque a por ti sí que voy a ir", amenaza.

Un vídeo de algo más de tres minutos que acumula más de 100.000 reproducciones con el que Berlín ha dejado todo claro. Por su parte, el 'youtuber' del canal 'El Nadista' ha pedido disculpas a través de un clip por la información. "Un error lo tiene cualquiera, espero que te lo tomes bien", ha rectificado.

Otro momento relacionado

Hace unos días, Aruser@s daba la noticia del positivo en coronavirus de Kike, el hijo mayor de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Un contagio del que informó su madre a través de redes sociales, informando de que el menor es asintomático y estaba "fuerte como un toro".