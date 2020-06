Encontronazo político en el Ayuntamiento de Getafe. Durante el pleno de este miércoles el edil de Vox Ignacio Díaz se despidió de la alcaldesa Sara Hernández refiriéndose a ella como "presidente". Una expresión masculina que la socialista respondió con un "muchas gracias, concejala fascista".

Según la alcaldesa, esa expresión no es una "valoración" sino que se trata de una "descripción", por lo que dijo que, si el concejal de Vox considera que no es el adjetivo adecuado, puede actuar con los medios judiciales que considere.

Ante ello, Ignacio Díaz Lanza ha contestado que se procederá "judicialmente", ya que se considera injuriado por parte de Sara Hernández al dirigirse a él de ese modo.

Sin embargo, la alcaldesa ha manifestado que no va a rectificar porque "hay algunos que son socialistas, otros comunistas, otros liberales y otros fascistas, que son movimientos políticos y no es un insulto". Además, ha señalado que a ella no le molestaría que le llamarán "roja".

Tras el desencuentro, Díaz Lanza hacía una publicación en su cuenta personal de Twitter. "No aceptar la imposición del lenguaje inclusivo justifica a la alcaldesa de Getafe, a insultar a los concejales", ha comentado.

Otro momento destacado

Aruser@s también ha comentado otro incidente que se vivió en otro pleno. En este caso fue en el de Zamora. El alcalde Francisco Guarido se despedía del pleno del ayuntamiento cuando se escucha "¡Qué gilipollas es!". Un descuido de un concejal al dejarse el micrófono abierto.