La historia de superación de Andrés, el músico callejero que entró en 'La Voz': "He pasado épocas complicadas en mi vida"

Andrés Martín, que logró superar las audiciones a ciegas, contó su historia de superación en 'La Voz'. Es músico callejero en el Metro de Madrid y de pequeño sufrió acoso escolar.

"He pasado épocas complicadas en mi vida, siendo pequeño fue bastante difícil, viví la crueldad de los niños y comentarios como 'este está solo' o 'es un rarito', eso te afecta y te va generando una depresión", explicó.

El joven interpretó el tema 'Dancing on my own', logrando que Antonio Orozco y Pablo López se dieran la vuelta. Finalmente, optó por el equipo de este último.

Pablo López bloquea a Orozco durante una actuación de 'La Voz' y este enloquece: "Sabrás que es injusto"

Pablo López bloquea a su compañero durante la actuación de Mel, que consigue que todos los coaches se den la vuelta durante su audición. El divertido momento, en este fragmento de Arusitys.