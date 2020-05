Alberto Chicote se ha mostrado muy crítico en Espejo Público con la gestión del Gobierno y las medidas que tendrá que adoptar el sector de la hostelería para hacer frente al coronavirus. Unas normas que afectarán a los negocios y por las que muchos se plantean no abrir.

Una posición a la que hacía alusión la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y que ha indignado y mucho al chef de Pesadilla en la cocina.

"El otro día, el discurso de la ministra que decía, 'el que no se sienta cómodo, que no abra', me pareció bastante insultante porque esto no es una cuestión de comodidad. Si no lo hacemos con cabeza, puede ser que el 100% de los puestos de trabajo se vayan al traste por las prisas", decía molesto el cocinero.

Unas declaraciones que hizo la socialista ante las críticas de los hosteleros al plan de desescalada del Ejecutivo.

