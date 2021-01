Ibai Llanos ha vuelto a ser noticia por su entrevista al jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente. Y es que el youtuber ha arremetido contra él por su aspecto físico y su forma de jugar al fútbol.

"A mí me das incluso un poco de rabia, te lo tengo que decir. Vale que seas un poco guapete; pero tienes buena sonrisa, buen cuerpo, juega al fútbol y encima ganas", señala el joven influencer mientras el jugador rojiblanco se ríe. Si bien, el tono va a más y le llega a decir: "Me estás tocando ya un poco los cojones. No me caes mal, pero me das un poco de rabia".

Al escuchar estas declaraciones, Llorente comienza a reír y lanza un "la madre que te parió". Te mostramos el 'momentazo' en este vídeo de Aruser@s.

