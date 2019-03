El duro enfrentamiento entre el camerunés de Vox y Susanna Griso: "Tienes 30 años, no tienes legitimidad para hablar de Franco"

Bertrand Ndongo, migrante de origen camerunés y afiliado a Vox, aseguró en Espejo Público que "también hay que decir las cosas buenas de Franco" y pidió "que se condenaran todo tipo de crímenes": "No podemos apoyar a algunos asesinos que han hecho cosas malas".

En referencia a sus declaraciones sobre el dictador, Susanna Griso le contestó: "¿Quién te manda a ti a hablar sobre Franco? Por experiencia y por edad, no le has conocido. No tienes legitimidad para hacerlo, tienes 30 años, no tienes ningún recuerdo de él".