El pianista británico James Rhodes ha cometido un error gramático al escribir 'pollo' en Twitter y ha desatado un caos entre los internautas.

El no dominar del todo la lengua española le ha jugado una mala pasada. Al tuitear su receta escribió una letra en vez de otra y esto hizo que todo el contexto de la frase pegara un cambio radical: "Hice polla con almendras y arroz basmati con jengibre. No puedo deciros lo delicioso que es", escribió el músico.

El tuit desató una ola de respuestas, algunas de lo más ingeniosas, como: "El pobre se ha hecho la bicha un lío", "Tranquilo, James, un falo lo tiene cualquiera" o "Se le habrá TRANCAdo el teclado".

Tras la reacción de los internautas y los más de 30.000 likes el pianista decidió tomarse su fallo con humor.

Muy bien. Mirad. Tengo suficiente integridad para no borrarlo pero podéis dejar de retuitear esto ahora. En serio. Mi vergüenza ya es absoluta.

Please and thank you.

Ahora voy a ir a comer pollas en vinagre...