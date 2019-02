El 'dardo' de Salomé sobre la presencia de España en Eurovisión: "Vamos por ir, están tirando el dinero"

Salomé ha cargado contra la presencia de España en el Festival de Eurovisión porque asegura que "vamos por ir".

Lo ha hecho en unas declaraciones recogidas por el diario 'ABC', en las que critica, además, la actuación de Amaia y Alfred en la última edición.

"La canción de Alfred y Amaia no me gustó. Parecía de Frozen. Tampoco me gustó cómo iban vestidos", sentencia.

La cantante, que ganó Eurovisión en 1969, cree que nuestro país está "tirando el dinero" y "o vas bien, o es mejor no ir".

