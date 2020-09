Después de que Antonio David Flores destapara la existencia del hermano secreto de las Campos como reacción a una entrevista de Carmen Borrego en la que terciaba de la enemistad entre Rocío Flores y Rocío Carrasco, el colaborador de Sálvame ha hablado de nuevo.

Lo ha hecho atacando de nuevo a las hijas de María Teresa Campos en una entrevista a la revista Lecturas. "Terelu y Carmen se avergüenzan de su hermano secreto", ha declarado. El exguardia civil tenía esta bomba guardada y al poner a su hija en el disparadero, le ha devuelto la pelota. "Ella sabía que su entrevista era una provocación hacia mí y que obtendría respuesta. Pues aquí la tiene", ha asegurado.

Según asegura Andrés Guerra, el hermano, que siempre ha sido anónimo y quiere seguir siéndolo, es mayor que Terelu y es hermano de las Campos sólo por parte de padre.

Además, ya no utiliza el apellido Borrego y que está muy molesto porque ellas no acudieron al funeral de su madre tal y como confiesa Flores en la entrevista. "Al hermano le molestó muchísimo que, cuando su madre murió, ellas solo enviaran una corona de flores. No se personaron en el cementerio, y eso que estaban en Málaga", explica a la revista tras desvelar su existencia en el directo de Sálvame como puedes ver bajo estas líneas.

En paralelo a esta trama está también la posible infidelidad de Antonio David Flores con Marta Riesco, compañera del colaborador con la que se le ha visto muy cómplice de paseo. Sin embargo, a pesar de los rumores, Antonio David y su mujer Olga Moreno negando una posible crisis."Esto no va a romper la relación, hemos pasado muchísimo juntos y hemos sacado una familia adelante", ha asegurado el ex de Rocío Carrasco.