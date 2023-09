"Los doctores nos han pedido que no comamos en abundancia patata cocida debido a que es un carbohidrato con alto índice glucémico que se traslada de manera rápida a la sangre y provoca que el páncreas tenga que compensar con insulina de manera rápida, y esto puede provocar diabetes", informa Hans Arús en Aruser@s después de que el término "patata cocida" haya sido uno de los más buscados en internet durante las últimas 24 horas.

La noticia no sienta demasiado bien a algún que otro colaborador del programa (y también al presentador) y Marc Redondo intenta buscar una solución al respecto. "Oye, pues si te sienta mal, unas patatas fritas", reflexiona. "Para mí que el doctor Redondo no ha entendido el concepto de carbohidrato... ¡que no es solo la cocida!", advierte Hans.

Pero el meteorólogo lo único que pide es que no le toquemos la tortilla de patata. "Bueno, pero es mejor alternar con el arroz y no consumir siempre el mismo tipo de carbohidrato", aconseja Tatiana Arús a su compañero.