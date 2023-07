El preestreno de Barbie en Madrid ha desatado la locura en el teatro de Príncipe Pío, donde han acudido más de 200 invitados entre los que se encontraban rostros tan conocidos como la influencer María Pombo y su marido, Pablo Castellano, Carmen Lomana, Alba Carrillo o el actor Óscar Casas.

Carmen Lomana ha hablado ante los medios de la polémica de Bertín Osbornetras conocerse que será padre a los 69 años: "Ya tiene edad para no seguir procreando". Por su parte, la modelo Alba Carrillo afirma que no echa de menos "un ken": "Estoy viviendo mi etapa dorada, no quiero decir que no a nadie, quiero tener varios".