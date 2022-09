"¿Quién determina si lo más correcto es decirlo a la cara, enviar un mensajero, escribir un mail?", se pregunta Alfonso Arús tras hacerse eco en su programa de una noticia que asegura que se está poniendo de moda, incluso en las parejas maduras, dejarse por WhatsApp.

Dentro del plató hay opiniones para todos los gustos. El presentador de Aruser@s y Angie Cárdenas lo tienen claro, prefieren que les dejen por WhatsApp. "A mí no me ven la cara que se me queda de friki y tampoco le veo la cara", son los motivos de la tertuliana para tomar esta decisión.

Para María Moya, la respuesta cambia en función de la posición en la que te encuentres en esta cuestión. "Si te dejan por WhatsApp a mí me parece de cobarde, porque como mínimo ten los ****** de decirlo a la cara".