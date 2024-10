La tiktoker @mami.de_tres da su opinión sobre la frase "son niños" para justificar el mal comportamiento de los hijos. La mujer piensa que son los padres quienes tienen que hacer algo. El comentario viene a raíz de un vídeo en el que una chica expone a los progenitores que si no saben controlar a los niños, que no los monten en un avión. "Tienes toda la razón porque los niños son míos, no tuyos y me los tengo que comer con patatas yo, no el resto del avión", opina la creadora de contenido.

"Si tienes niños que son movidos te las tienes que ingeniar", expone la tiktoker, que cuenta que ella tiene que tener a su hijo cogido de la mano cuando va a una tienda para que no moleste. "La dependienta no tiene la culpa de que haya tenido hijos", opina la mujer, que añade que en una avión tiene que ser igual. "Una cosa es que le estén saliendo los dientes o que se encuentre mal, pero lo que no puede ser que esté molestando al resto de pasajeros", aclara la mujer, que manifiesta: "Estoy cansada de la frase 'son niños', no, son tus niños, no los de los demás"

"¡Cuánta verdad1! ¡Qué razón tiene!", declara Alfonso Arús tras ver el vídeo, que no entiende a los padres que viajan con niños en avión sin una necesidad de peso. "De verdad tenemos que meternos en estos fregados de viajes tan largos cuando todo el mundo lo va a pasar mal", expone. Por su parte, Hans Arús también comparte la opinión de la tiktoker sobre los niños en las tiendas.