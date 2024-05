La tiktoker, @mami.de.tres, está muy a favor de la decisión que ha tomado el colegio de sus hijos de prohibir dar invitaciones de cumpleaños en clase para que los niños que no vayan invitados no se sientan marginados. "¿Ha tenido que venir la dirección de un colegio a decirte que no puedes partir invitaciones? ¿A ti no se te ha pasado por la cabeza decirle a tu hija: 'Hombre Laurita, si solo hay tres que no van a ir a la fiesta igual está feo repartir invitaciones '?", se pregunta la creadora de contenido, que añade "ya no te digo lo feo que está que dejes fuera a tres niños, porque por tres peques que les pongas una medianoche, unos ganchitos y un aquarius, no se te va a ir el presupuesto".

Alfonso Arús comenta que el tema de los cumpleaños ha cambiado mucho, que en su época cuando eran unos cuarenta por clase no iban todos a las fiestas de cumpleaños, iban unos diez. Por otro lado, ni Patricia Benítez, ni Angie Cárdenas recuerdan tener fiestas de cumpleaños con los compañeros de clase, solo recuerdan celebrarlo con la familia. Hans Arús recuerda que ellos si repartían invitaciones y reconoce que con esta tiktoker suele estar de acuerdo, pero en este caso no. "Hay siempre tres o cuatro en clase que son insoportables y si los tienes que invitar a tu cumpleaños, después de que la líen en el patio y se metan con el resto, yo no estoy de acuerdo", reconoce Hans.

Rocío Cano no está de acuerdo, porque piensa que luego que no te inviten a las celebraciones puede ser causa de provocaciones y conflictos que se han de evitar. Tatiana Arús opina que lo más sencillo es hacer una fiesta abierta en un parque. "Pones cuatro mesitas con bocadillos y quedas con todo el mundo bien", afirma la tertuliana.