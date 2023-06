Muchos rostros conocidos han acudido a la presentación del último proyecto de la marca de vino 'Mar de frades'. Desde Laura Matamoros a Malena Costa, quien ha explicado que no descarta volver a ser madre junto a Mario Suárez. "A él no le puede superar en detallista, de repente viene con sorpresas", afirma la modelo.

Por su parte, Lucía Pombo ha hablado sobre cómo se encuentra su hermana María Pombotras el nacimiento de Vega. "María y Pablo hacen niños muy bien, son preciosos siempre", destaca la hermana de la influencer, que ha explicado que María Pombo está "un poco fastidiada". "Ha sido una cesárea no esperada y no le ha sentado muy bien la medicación", ha detallado Lucía Pombo, que ha declarado que "está encabronada porque no duerme".