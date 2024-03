En Aruser@s somos muy fans del humorista Leo Harlem y por eso no podíamos dejar de hacernos eco de una de las profundas reflexiones que suele ofrecer en sus charlas de Movistar+, las 'Leo Talks'. Si ayer comentábamos su indignación con aquellas personas que no admiten que se están haciendo mayores, hoy os hablamos de su opinión acerca de los eufemismos para la palabra "viejo".

"Yo he escuchado a gente decir que sufre una desaceleración de la juventud", le comenta a 'Chari', la voz en off que participa en su show y que le da algunas alternativas para no mencionar el término maldito, como "adulto mayor", "ciudadanos sénior" o "nuevos grandes jóvenes".

El cómico se lleva las manos a la cabeza y da un último ejemplo. "¿Por qué creéis que el programa se llama La Voz Senior? Porque no se atreven a llamarlo Carcamales Cantarines", dice con gracia. Y es que, tal y como destacan en plató, la palabra "viejo" ya no es considerada por mucho como un término inclusivo.