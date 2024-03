"El problema está ahí: la gente no acepta su edad". Es la conclusión que Leo Harlem saca de las situaciones que observa a su alrededor, de las personas que le rodean y quizá, también de su propia experiencia. El humorista hace hincapié fundamentalmente en un aspecto que él denomina "el tema de la vista".

Y es que él no puede entender a esas personas mayores que están perdiendo visión y no lo reconocen, y como consecuencia de ello, no usan gafas. "Se están pegando unas hostias como panes. Prefieren decir que les ha fallado la pierna a decir que no ven tres en un burro", comenta.

En el plató de Aruser@s saben bien de lo que habla el cómico. "La vista cansada la da la edad", comenta Alfonso Arús. Como recuerda María Moya, "también hay gente a la que le cuesta reconocer que se está quedando un poco teniente". "La previa es cuando estás en el restaurante y enciendes la linterna del móvil para ver el menú", cuenta entre risas Angie Cárdenas.